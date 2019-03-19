Легализация оружия в Украине: эксперт назвал альтернативные способы как можно защититься

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко объяснил, что в отличии от легализации оружия есть альтернативные методы защиты себя и своего имущества от злоумышленников. По его словам, эту проблему можно решить, например, поставив дополнительный замок на двери, сигнализацию, у квартиры обустроить видеонаблюдение, договориться с подъездом, чтобы поставить камеры.

Как объясняет эксперт, украинцы еще не готовы к легализации оружия. Он убежден, что здесь проблема не только в применении оружия, а в доверии к другим людям, которые ее имеют.

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