За два месяца действия закона о буллинге есть уже 20 судебных решений – Богдан Петренко

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко сообщил, что за два месяца действия закона о буллинге в Украине уже есть 20 судебных решений, на большинство из которых наложен штраф 850 грн. По его словам, повторных случаев пока еще нет.

Вместе с тем, он отметил, что говорить о том, что штрафы эффективные – это нецелесообразно. Он объяснил, что их нужно вкладывать в систему работы, которая предусматривает профилактику, противодействие, работу с жертвами и самыми буллерами и работу со свидетелями.

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