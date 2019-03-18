Инструкторы НАТО в ВСУ: военный эксперт рассказал про их цели

Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев отметил, что военная учебная миссия Канады в Украине занимается очень серьезным вопросом; в рамках проекта "Орбитал" они готовят специалистов для военной полиции Украины. По его словам, эти учения уже идут несколько лет и эффективность этих программ продемонстрирована в реальных событиях.

По его словам, тот факт, что Канада продолжает деятельность этой миссии на территории Украины должен восприниматься как положительный фактор. Он добавил, что сейчас со воинами ВСУ проводят обучение и миссии из других стран-участниц НАТО, это, в частности, Великобритания, США и страны Балтии.

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