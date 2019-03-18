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После освобождения Крыма выселять никого не будут – эксперт рассказал, что может ждать пришлых россиян

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что у российского руководства кризис идей и все, что они могут предложить для решении тех или иных проблем, базируется на старых тактиках с "советских учебников". По его словам, сталинская и послесталинская политика заключалась в русификации национальных республик и регионов, например Приднестровья, Крыма или Донбасса.

Он отметил, что мы можем обсуждать только то, это делалось правильно или неправильно, но сегодня это является фактом, как и то, что большое количество украинцев было вывезена в Сибирь. Это, по его словам, делалось руководством СССР для того, чтобы не было никаких сепаратистских настроений.

Поэтому сейчас Кремль, используя эту советскую стратегию, пытается заселить Крым таким контингентом, у которого бы другой альтернативы, кроме как быть в составе России, не было.

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