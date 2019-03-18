Автономный статус Крыма развязал руки пророссийским делкам: эксперт объяснил, кто стоял за аннексией

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что предоставленный Крыму статус "автономии", развязал руки многим местным дельцам, в частности пророссийским, которые, под покровительством Москвы, начали проводить политику русификации и информационной оккупации. Это все, по его словам, свидетельствует о том, что готовилась основа для будущей аннексии.

Он напомнил о том, с каким размахом проводились празднества в честь Черноморского флота Российской Федерации и отметил, что Украина этому противодействовала только время от времени.

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