МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Автономный статус Крыма развязал руки пророссийским делкам: эксперт объяснил, кто стоял за аннексией

41Читать материал на украинском

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что предоставленный Крыму статус "автономии", развязал руки многим местным дельцам, в частности пророссийским, которые, под покровительством Москвы, начали проводить политику русификации и информационной оккупации. Это все, по его словам, свидетельствует о том, что готовилась основа для будущей аннексии.

Он напомнил о том, с каким размахом проводились празднества в честь Черноморского флота Российской Федерации и отметил, что Украина этому противодействовала только время от времени.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Александр Мусиенко

Новости

Все новости