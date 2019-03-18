18 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы на Подолье, Полесье, Киевскую область и Сиверщину, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

За этой условной полосой существенные осадки не прогнозируются.

Теплее во вторник ожидается воздуха на Востоке, Юге и во многих центральных областях, + 9 + 14 градусов.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, с дождем. И к концу недели в столицу вернется мартовская погода.

Гривня продолжает ощутимо снижаться ко всем валютам и зафиксировала новые показатели.

Обзор последних новостей дня.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал