18 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

18 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей109Читать материал на украинском
19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы на Подолье, Полесье, Киевскую область и Сиверщину, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.
За этой условной полосой существенные осадки не прогнозируются.
Теплее во вторник ожидается воздуха на Востоке, Юге и во многих центральных областях, + 9 + 14 градусов.
В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, с дождем. И к концу недели в столицу вернется мартовская погода.
Гривня продолжает ощутимо снижаться ко всем валютам и зафиксировала новые показатели.
Обзор последних новостей дня.
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