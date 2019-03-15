Каннабис для лечения, а не развлечения – активист объяснил смысл легализации марихуаны

Общественный деятель, представитель ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" Тарас Ратушный отметил, что под легализацией медицинской конопли понимается создание законного, контролируемого и ограниченного обращения каннабиса в медицинских и научных целях. Он отметил, что за петицию в поддержку такой инициативы на сайте Верховной Рады проголосовали десятки тысяч украинцев.

Он отметил, что эффективное лечение украинских пациентов, страдающих эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также многими другими, могут обеспечить препараты на основе каннабиса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся