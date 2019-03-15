Патологическая нехватка сна: врач сказала, когда стоит беспокоится

Патологическая нехватка сна: врач сказала, когда стоит беспокоится60Читать материал на украинском
Врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова отметила, что несмотря на то, что средняя продолжительность сна у человека 7-8 часов. Однако, по ее словам, есть люди, которые высыпаются и за 6 часов, а есть и такие, для которых норма сна составляет 9 часов. Но, она подчеркнула, что выход за эти рамки является патологией.
Вместе с тем, она отметила, что люди, которые утверждают, что они спят по 4 часа, имеют такое качество сна, остальное время они просто не чувствуют, что они спят.
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