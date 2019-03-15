Реформа высшего образования: бюджетники будут учиться за счет контрактников

Эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба, комментируя планы министерства образования и науки с 2020 года ввести цену на контакт, привязав ее к себестоимости обучения бюджетных студентов, отметил, что сейчас сумма контракта судента-контрактника не покрывает расходов на его обучение.

По его словам, запланированные изменения в стоимости контракта на обучение должны не только покрывать все расходы, но и покрывать, частично или полностью, затраты на обучение студента-бюджетника. он отметил, что по подсчетам экспертов, подготовка специалиста стоит примерно 3000 долларов в год.

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