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Лучше подготовиться к ВНО: эксперт указал на дополнительные возможности

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Эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба отметил, что пробное ВНО, не является обязательным; это показатель того, на каком уровне находится ученик сегодня и как он умеет распределить отведенное время для выполнения заданий. По словам эксперта, у учащихся будет два месяца, чтобы скорректировать свою подготовку по результатам пробного ВНО, которое должно показать пробелы в знаниях и указать на то, на чем ученик должен сосредоточить больше своего внимания.

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