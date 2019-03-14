ЕС готовится к противостоянию российской агресии в активной фазе – Арьев

Народный депутат Украины БПП, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев отметил, что назначение спецпредставителя ЕС по Донбассу и Крыму позволит Евросоюзу более внимательно следить за процессами происходящими на этих территориях. Он предполагает, что это позволит прилегающим территориям, пострадавшим в результате российской агрессии, получить целевую адресную прямую помощь от Евросоюза.

По его словам, в отличие от предыдущей, мягкой позиции Евросоюза в отношении России, сейчас ЕС создает все структуры и условия для противостояния российской агрессии в активной фазе.

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