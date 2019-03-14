Добровольцы, как и кадровые военные есть разные: ветеран АТО призвал помнить о вкладе каждого

Волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай отметил, что украинские добровольцы продемонстрировали как Российской Федерации, так и украинским гражданам, что есть люди, которые готовы с оружием в руках останавливать российскую агрессию. Он напомнил, что среди первых добровольцев были совершенно разные люди: и преподаватели, и представители IT-сферы, и бизнесмены, и фермеры.

Он также отметил, что вспоминая о добровольцах следует вспоминать не только тех, кто пошел в добровольческие батальоны, но и тех, кто добровольно пришел в военкоматы и пошел защищать Украину в составе ВСУ.

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