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''Турецкий поток'' может быть не реализован из-за курдов

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Эксперт-международник Андрей Каракуц отметил, что стратегическое партнерство между Турцией и Россией, которое, в частности, включает в себя, помимо строительство газопровода "Турецкий поток", еще и строительство АЭС Аккую на побережье Средиземного моря и поставки в Турцию российских комплексов С-400, может быть бед угрозой срыва, из-за разногласий стран в решении "курдского вопроса".

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