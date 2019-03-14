Сто дней без медпомощи: отец украинского моряка рассказал о состоянии военноепленных

Отец украинского военнопленного моряка Василия Сороки Виктор Сорока отметил, что изначально в России, от людей причастных к кремлевской власти, вне публичного поля, звучали заявления о том, что украинских военнопленных моряков до окончания в Украине выборов не будет. При этом, по его словам, не уточнялось, до каких именно выборов.

Он отметил, что страшно не то, что украинских моряков не отпускают, потому что рано или поздно, по его словам, это должно произойти, а страшным является то, что трем тяжелораненым ребятам, в течение 100 дней, не предоставляется соответствующая медицинская помощь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!