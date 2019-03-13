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Отменой ''книги жалоб'' власть пускает пыль в глаза потребителю – Несмиянов

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Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов отметил, что "книга жалоб" в торговых и сервисных предприятиях не отменяется, а перестает быть обязательной. Он отметил, что для крупных сетей такие "книги жалоб" были своеобразным источником обратной связи с клиентами, которые высказывали свои замечания к работе конкретного заведения, о которых узнавал центральный офис.

По его мнению, теперь наличие такой "книги" будет свидетельством того, насколько кафе или магазину важно мнение посетителя, готовы ли они меняться в угоду потребителю.

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