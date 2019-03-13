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Государство самоустранилось от защиты конституционных прав потребителей – активист

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Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов отметил, что ситуация с защитой прав потребителей в Украине приобрело хаотичные формы. По его словам, жалобы потребителей на санитарное состояние саун или салонов красоты остается без реакции и внимания со стороны государства. Он отметил, что по этим жалобам потребителей, разрешения на проведение спецпроверок Минздрав Украины, в лице Ульяны Супрун, не предоставляет.

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