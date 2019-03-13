Коломойский хочет вернуть Приватбанк: эксперт объяснил, стоит ли волноваться клиентам

Эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль отметил, что рассмотрение в Хозяйственном суде Киева дела, о возвращении Приватбанка предыдущим владельцам, Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, не более информационный повод и приглашение к диалогу. В частности, по его словам, во время президентской компании звучат заявления о том, что после смены власти в Украине возможен просмотр тех или иных решений.

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