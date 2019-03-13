Пенсионный возраст поднимут до 65 лет: эксперт указал на виновных

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что теневой сектор украинской экономики и уклонения от уплаты Единого социального взноса предприятиями, образуют значительный дефицит пенсионного фонда. По его словам, рано или поздно, но международные кредиторы из-за этого, постоянно растущего дефицита пенсионного фонда, будут требовать от Украины увеличения пенсионного возраста до 65 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал