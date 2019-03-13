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Минимальная средняя зарплата: эксперт рассказал, что мешает Украине выйти на европейский уровень

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что до тех пор, пока Украина будет оставаться экспортной сырьевой державой, которая поставляет полезные ископаемые и зерно в более развитые стран, а импортировать из них готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, ни о каком увеличении реальных заработных плат говорить нельзя.

По его словам, эту ситуацию можно изменить только при серьезных структурных изменениях экономики, которые будут поощрять бизнес для создания предприятий, которые будут производить конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

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