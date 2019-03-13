Крест на карьере Терезы Мэй: эксперт объяснил, как дальше будет проходить Brexit

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко отметил, что второе подряд провальное голосование в британском парламенте по договору между Лондоном и Брюсселем, в котором прописан порядок выхода Великобритании из Евросоюза, может негативно отразиться на дальнейшей политической карьере нынешнего премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй.

По его словам, в случае очередного неудачного голосования, которое должно состояться завтра, вопрос Brexit могут в очередной раз отложить, на этот раз на июль текущего года.

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