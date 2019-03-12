Все дело в уровне зарплат: эксперт назвала проблемы компаний при поиске сотрудников на вакансии

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина отметила, что сегодня многие работодатели столкнулись с проблемой поиска персонала на открытые вакансии, через установленный уровень оплаты труда, который не соответствует рыночным условиям, или совсем скрывается нанимателем. Из-за чего возникают недоразумения сторон, которые не могут прийти к обоюдному согласию.

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