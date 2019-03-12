''Торжество справедливости'': жертва травли на работе получит еще больше ненависти со стороны коллег

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина заявила, что в Украине нет статистических данных, которые могли бы, по свидетельствам самих украинских показать, насколько для страны актуальна проблема травли (моббинга) на рабочем месте. В то же время она отметила, что по данным других опросов 25% украинский думали об увольнении из-за несоответствующего отношения к ним со стороны коллег, а 18% вынуждены были уволиться из-за дискомфорта в коллективе.

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