Без смены власти преступления в оборонпроме расследоваться не будут – экс-замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины в 2000-2002, 2014-2015 гг. Алексей Баганец, комментируя последнюю серию из журналистского расследования о коррупции в оборонпроме, отметил, что создание новых параллельных правоохранительных структур, которыми являются САП и НАБУ, распыляют функции и усилия в раскрытии резонансных дел.

По его словам, органы следствия не могут определиться с подследственности антикоррупционных дел, или же просто умалчивают о таких преступлениях. Кроме того, он напомнил, что реакции на предыдущие расследования журналистов двухлетней давности, со стороны правоохранительных органов, не было.

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