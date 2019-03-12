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Пытки с применением психотропных веществ: ветеран разведки о возможной судьбе украинских моряков

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Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что Россия, которая уже давно не признает нормы международного права, для психологического давления на украинских военнопленных моряков может использовать все средства полицейского государства от использования психотропных препаратов в пыток

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