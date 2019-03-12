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Украину ждет две волны похолодания в марте – народный синоптик дал прогноз

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Народный синоптик Леонид Горбань предупредил о двух волнах похолодания, заморозках и устойчивой теплой погоде, которая придет только в самом конце марта. По его словам, Украину ждут заморозки до минус 4 градусов в период 15-17 марта, а также 21-23 марта. Постоянную теплую весеннюю погоду он советует не ожидать ранее 25 марта.

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