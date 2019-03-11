Красный уровень опасности: по Львовской области объявлено штормовое предупреждение

Начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что сегодня было получено штормовое предупреждение от Укргидрометцентра, с прогнозируемой скоростью ветра по Львовской области до 35-40 м / с. Он отметил, что такая скорость ветра имеет третий (красный) уровень опасности, при котором возможно падение деревьев, конструкций рекламных щитов. Он обратился ко всем жителям области с призывом быть осторожными при пребывании на улице, а также к водителям, с парковкой автомобилей в разрешенных местах.

Он сообщил, что уже зафиксировано падение нескольких деревьев по срыв крыши одного из домов.

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