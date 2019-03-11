Великий пост: диетолог указала на ошибки при выборе питания

Диетолог Людмила Гончарова отметила, что пост, прежде всего дает возможность духовно вырасти и скорректировать собственное питание, отказавшись от тех вредных привычек, которые сопровождают человека в течение жизни. В то же время она отметила, что каждый человек должен питаться по законам своего организма и в соответствии с выполняемой работы. По ее словам, эта позиция полностью поддерживается священнослужителями.

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