Великий пост: диетолог указала на ошибки при выборе питания

Великий пост: диетолог указала на ошибки при выборе питания147Читать материал на украинском
Диетолог Людмила Гончарова отметила, что пост, прежде всего дает возможность духовно вырасти и скорректировать собственное питание, отказавшись от тех вредных привычек, которые сопровождают человека в течение жизни. В то же время она отметила, что каждый человек должен питаться по законам своего организма и в соответствии с выполняемой работы. По ее словам, эта позиция полностью поддерживается священнослужителями.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.