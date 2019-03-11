МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

11 марта: обзор международных новостей

182Читать материал на украинском

Обзор международных новостей

Brexit раздора: Тереза Мэй потеряла поддержку правительства.

Убийство брата Ким Чен Ына: суд освободил обвиняемую женщину.

В Индии проведут самые масштабные в истории человечества выборы.

Авиакатастрофа в Эфиопии Китай запретил использование самолетов Boeing-737.

Новости Украины:

- Борьба с незаконной торговлей в столице.

- В Украине дождь со снегом и сильные ветры.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости