11 марта: обзор международных новостей

11 марта: обзор международных новостей182Читать материал на украинском
Обзор международных новостей
Brexit раздора: Тереза Мэй потеряла поддержку правительства.
Убийство брата Ким Чен Ына: суд освободил обвиняемую женщину.
В Индии проведут самые масштабные в истории человечества выборы.
Авиакатастрофа в Эфиопии Китай запретил использование самолетов Boeing-737.
Новости Украины:
- Борьба с незаконной торговлей в столице.
- В Украине дождь со снегом и сильные ветры.
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