Запад не поможет: эксперт дал прогноз, чего ждать от Европы в случае агрессии России

Военный эксперт Юрий Кочевенко отметил, что ни одна из стран, которые в Украине принято называть "западными союзниками", не взяла на себя обязательства, в случае полномасштабной агрессии России, военным образом вмешаться в войну на стороне Украины.

По его словам, в Киев доходят лишь условные обещания, которые не подкреплены ни одним конкретным договором или договоренности. И за негативного развития событий он прогнозирует очередное высказывание беспокойство и санкции против России со стороны стран Запада, что, по его словам, в случае захвата русскими Киева, Украине не очень поможет.

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