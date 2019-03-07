Женщина во главе украинской армии: названы возможеные сроки

Координатор Общественного Альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко отметила, что Украина может получить женщину во главе министерства обороны уже в ближайшее время, но руководителем Генштаба женщина может стать через 20 лет. Это стало возможным, в частности, потому, что сейчас пост министра может занимать гражданское лицо, а главными критериями являются высокий высокий уровень руководящего опыта и знания этой тематики.

Зато должность начальника Генштаба требует обучения в определенных высших военных учебных заведениях, которые до сих пор для женщин закрыты.

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