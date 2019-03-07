Ветеран АТО не всегда учасник боевых действий: как предлагается разделить льготы

Ветеран АТО не всегда учасник боевых действий: как предлагается разделить льготы423Читать материал на украинском
Ветеран АТО Евгений Яранцев, комментируя заявления в правительстве, о необходимости создания единого реестра ветеранов, отметил, что его насущная необходимость была и раньше и возникла еще до 2014 годом. По его мнению, следовало бы создать определенную классификацию ветеранов, отметив, кто является ветераном АТО, а кто участником боевых действий. И в соответствии с вкладом каждого должны распределяться и льготы.
Поэтому, по его словам, создание такого реестра должно стать одним из этапов реформы социального обеспечения участников АТО.
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