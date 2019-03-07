Попытка подкупа Тимошенко: в ГПУ рассказали подробности

Представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко отметил, что задержанные лица, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко, передавали денежную сумму в долларах, что в эквиваленте составляло около 5 млн грн.

Он отметил, что задержанные лица неоднократно обращались к кандидату Юрия Тимошенко, с предложением снять свою кандидатуру за вознаграждение. Понимая преступность таких действий, кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

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