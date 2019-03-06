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Работа на результат: психолог дала совет, как не потерять ценного сотрудника

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Психолог Оксана Павленко отметила, что серьезным демотиватором в работе является отсутствие ощущения результата и его оценки со стороны окружающих. По словам психолога, такая оценка должна идти, в первую очередь, от руководства, которое должно продемонстрировать не только то, что оно видит работу своего работника, но и должным образом оценивает.

Как яркий наглядный пример такого эмоционального выгорания на работе она "домохозяек", в которых часто отсутствует чувство результата от своей работы, а также, не получают должной оценки со стороны членов семьи.

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