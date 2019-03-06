Эмоциональное выгорание на работе: названы главные причины

Психолог Оксана Павленко отметила, что причин для эмоционального выгорания на работе довольно много. Одной из причин, по ее словам, общая ситуация в мире и стране. Второй валил составляющей является организация рабочего процесса. В частности, постоянные или регулярные цейтноты и дед-лайны и увеличение количества незапланированных задач.

По словам психолога, если раньше к эмоциональному профессионального выгорания были склонны люди помагающих специальностей, таких как психологи, врачи или учителя, то сейчас этому выгорания подвержены представители всех профессий.

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