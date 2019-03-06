Атака с Азовского моря: эксперт рассказал, как Россия может использовать свой флот для агрессии

Военный эксперт Антон Михненко отметил, что идеологическая обработка русского населения, о необходимости защиты "Крымского моста" от "террористических атак Украины" ведется Кремлем давно и упорно. Главная цель такого идеологического прессинга - оправдание своих действий по наращиванию военной группировки в Керченском проливе.

Вторым аспектом, по словам эксперта, для усиления охраны "Крымского моста", стали заявления Украины о желании повторения военно-морского перехода к акватории Азовского моря. Поэтому, увеличение кораблей в Керченском проливе – это сигнал Украине о готовности не допустить проход украинских военных моряков в будущем.

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