Просто отмахнулись: Чумак объяснил, почему ''скандал в оборонке'' начался перед выборами

Народный депутат Украины Виктор Чумак отметил, что журналистское расследование Дениса Бигуса о сомнительных сделках с запчастями для армии, в которых обвиняют заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и руководство Укроборонпрома, не является единичным. Он напомнил, что подобные журналистские расследования проводились и ранее, однако они не имели такой огласки и их, по его словам, просто игнорировали.

Чумак отметил, что в электоральный цикл такое расследование просто не могло остаться без внимания.

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