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Современные дети не перенимают модель семьи у своих родителей: психолог рассказала о трансформациях

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Детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг отметила, что в обществе распространено мнение, что дети, которые растут в семье, впитывают те традиции, которые культивируются именно в этой семье. Однако, интегрированность, в частности общественная и информационная, современного ребенка, придает ей и другие примеры для подражания и понимания, какие традиции и система взаимоотношений существуют в других семьях.

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