Есть информация по 120 предприятиям: активист рассказал о фактах коррупции в оборонпроме

Главный эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов отметил, что журналистское расследование по деятельности Укроборонпрома для него не стало неожиданностью. По его словам, группа, во время формальных и неформальных встреч, зафиксировала факты и описаны схемы похожих действий, описанных журналистами по более чем 120 предприятиям оборонной промышленности.

Он отметил, что особая заслуга журналистов Bihus.info заключается в том, что они опубликовали весь фактаж и описали всю картину.

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