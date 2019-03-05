Есть информация по 120 предприятиям: активист рассказал о фактах коррупции в оборонпроме

Есть информация по 120 предприятиям: активист рассказал о фактах коррупции в оборонпроме273Читать материал на украинском
Главный эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов отметил, что журналистское расследование по деятельности Укроборонпрома для него не стало неожиданностью. По его словам, группа, во время формальных и неформальных встреч, зафиксировала факты и описаны схемы похожих действий, описанных журналистами по более чем 120 предприятиям оборонной промышленности.
Он отметил, что особая заслуга журналистов Bihus.info заключается в том, что они опубликовали весь фактаж и описали всю картину.
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