5 марта: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

Вторник, 5 марта, в Украине будет дождливым. Осадки ожидаются практически по всей территории страны, кроме южных регионов. При этом температура воздуха незначительно снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на юге Украины. Здесь ожидается до +14 градусов.

На западе будет до +11, в центральной части страны — до +12, а на востоке до +10. При этом по всей территории Украины ожидается ветреная погода. В Киеве в этот день — от +7 до +9 градусов и дождь.

Украинская валюта продолжат укреплятся ко всем основным валютам.

Обзор главных событий дня.

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