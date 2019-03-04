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Реконструкция Шулявского моста обернется пробками, потерей времени и денег

1.5тЧитать материал на украинском

Инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук отметил, что из-за отсутствия трасс-дублеров, нагрузка от перекрытия для капитального ремонта Шулявского путепровода будет перенесена на улицу Телиги, Лукьяновскую площадь и Индустриальный мост. Кроме ежедневной потери в пробках водителями десятков лишних минут, город будет терять около 250 млн грн регионального внутреннего продукта.

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