Любой киевской мост может упасть в любой момент – эксперт рассказал о состоянии путепроводов

Инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук отметил, что непредсказуемые разрушения мостов происходят во всем мире. Но для украинских мостов в потенциальная аварийность накладывается на фактор изношенной инфраструктуры и недостаток квалифицированных кадров в системе управления этой отраслью.

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