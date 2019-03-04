Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму: детали провокации российских силовиков

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отметил, что на сегодня "полиция" Крыма не предоставила ни одного официального обоснования его задержания. По его словам, задержание произошло на центральном автовокзале города Симферополя, куда он прибыл для того, чтобы сдать билет на ночной рейс в Ростов-на-Дону и приобрести другой билет. После обращения в кассу, как отметил архиепископ, кассирша, забрав его паспорт, кому позвонила. После посадки в авто, когда водитель отошел от транспортного средства, к нему подошли представители "полиции", которые его и задержали.

Напомним, Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент намеревался посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в российской тюрьме в Ростове-на Дону.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!