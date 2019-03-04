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Блины на Масленницу – это вредно для здоровья: диетолог назвала допустимое количество

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Диетолог Людмила Гончарова отметила, что во время Масленицы можно съесть не более двух блинов. Она отметила, что даже учитывая традиции, эта пища не будет полезна для кишечника человека. По ее словам, при приготовлении блинов нужно выбирать муку, которая подходит больше всего и не вызывают никаких аллергических реакций. К ним относятся мука амарантовая, кокосовая и другие.

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