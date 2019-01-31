Помогла война: эксперт назвал причины технологического лидерства Изариля

Футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий заявил, что украинское производство в военной области ориентировано на обеспечение функционирование техники советского образца. Однако, опыт Израиля показывает, что воюющая страна может через армию сформировать мощный научный потенциал, создать связи и социальные лифты, которые дают развитие для самых современных технологий.

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