Помогла война: эксперт назвал причины технологического лидерства Изариля

Помогла война: эксперт назвал причины технологического лидерства Изариля50Читать материал на украинском
Футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий заявил, что украинское производство в военной области ориентировано на обеспечение функционирование техники советского образца. Однако, опыт Израиля показывает, что воюющая страна может через армию сформировать мощный научный потенциал, создать связи и социальные лифты, которые дают развитие для самых современных технологий.
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