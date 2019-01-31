Дело на миллиард: футуролог рассказал, чего не хватает Украине для лидерства в IT-сфере

Дело на миллиард: футуролог рассказал, чего не хватает Украине для лидерства в IT-сфере286Читать материал на украинском
Футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий отметил, что в Украине есть много талантливых программистов, однако, отсутствует инвестирования в новые проекты. Поэтому, ни один украинский старт-ап, в отличие от США или Израиля, не пересек отметку в 1 млрд долларов.
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