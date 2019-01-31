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Без очередей и справок: активист рассказал, как переселенцам принять участие в выборах

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Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин отметил, что переселенцы из временно оккупированных территорий, которые хотят принять участие в голосовании на выборах, на всю процедуру потратят 5-7 минут; после заполнения заявления гражданам выдают удостоверение и называют участок, на котором можно будет проголосовать.

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