31 января: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

На территории Украины в четверг, 31 января, ожидается оттепель, туманная морось, дождь, мокрый снег и плюсовая температура воздуха; теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля.

Осадки прогнозируются практически повсеместно, кроме восточной части, однако будут преимущественно небольшие. На востоке и западе температура воздуха составит ближайшей ночью 0-3 градуса мороза, днем около нуля. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В целом ночью предполагается около нуля, днем +1... +4 градуса, на юге +4... +9, в Крыму до +10... +14 градусов.

Геомагнитные возмущения в течение суток подвержены небольшим колебаниям от средних к слабым и назад к средним.

Украинская валюта продлжает укрепляться, в том числе отыгрывает недавнее проседание к британскому фунту.

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