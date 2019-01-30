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Произошел сбой: эксперт назвал причину и ''виновника'' резкого подорожания тепличных овощей

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Экономист Евгений Олейников отметил, что стремительное подорожание тепличных овощей имеет временный характер; из-за сбоя, который произошел в цепочке поставки из Турции за неблагоприятных погодных условий на рынке возник дефицит, который непременно влечет за собой рост цены.

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