Произошел сбой: эксперт назвал причину и ''виновника'' резкого подорожания тепличных овощей

Произошел сбой: эксперт назвал причину и ''виновника'' резкого подорожания тепличных овощей274Читать материал на украинском
Экономист Евгений Олейников отметил, что стремительное подорожание тепличных овощей имеет временный характер; из-за сбоя, который произошел в цепочке поставки из Турции за неблагоприятных погодных условий на рынке возник дефицит, который непременно влечет за собой рост цены.
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