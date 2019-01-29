Взрыв и пожар на коксохимическом заводе – спасатели рассказали о состоянии пострадавших

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила о том, что пострадавшие в результате взрыва на коксохимическом заводе в городе Каменское, находятся в тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи.

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