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Взрывоопасный Донбасс: Тука рассказал, кто будет заниматься разминированием

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что вокруг принятия закона о гуманитарном разминировании шла борьба с определенными лоббистскими силами, которые были против того, чтобы привлекать гражданские компании и пытались все оставить в руках госучреждений.

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