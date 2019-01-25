Взрывоопасный Донбасс: Тука рассказал, кто будет заниматься разминированием

Взрывоопасный Донбасс: Тука рассказал, кто будет заниматься разминированием126Читать материал на украинском
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что вокруг принятия закона о гуманитарном разминировании шла борьба с определенными лоббистскими силами, которые были против того, чтобы привлекать гражданские компании и пытались все оставить в руках госучреждений.
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